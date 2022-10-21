أبها 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واس‫أعلنت الكلية التقنية للبنات بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ .وأوضحت الكلية أن التسجيل متاح في كل من تخصصات قسم تقنيات التعليم الفني وتقنيات محاسبية، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل ويستمر إلى 2-4-1444هـ، داعية الراغبات في الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، زيارة البوابة الإلكترونية للقبول الموحد "قبولي" عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.// انتهى //14:55ت م0039