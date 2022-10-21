عام / تقني البنات بسراة عبيدة يعلن مواعيد التسجيل والقبول للفصل التدريبي الثاني
الجمعة 1444/3/25 هـ الموافق 2022/10/21 م واس
أبها 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واس
أعلنت الكلية التقنية للبنات بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ .
وأوضحت الكلية أن التسجيل متاح في كل من تخصصات قسم تقنيات التعليم الفني وتقنيات محاسبية، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل ويستمر إلى 2-4-1444هـ، داعية الراغبات في الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، زيارة البوابة الإلكترونية للقبول الموحد "قبولي" عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.
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