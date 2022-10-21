الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسعقد وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون اجتماعهم التحضيري للاجتماع الثامن للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة بالمملكة العربية السعودية - رئيس الدورة الحالية - الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار، بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى في المجال الصحي، ودعم وتنفيذ خطة العمل المستقبلية المشتركة، ومتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)، ودعم مشاريع التعاون في المدن الصحية، إضافة إلى مناقشة تنظيم التسجيل والتصنيف للتخصصات الصحية بدول المجلس، فضلاً عن القرارات الداعمة للاستمرار في التعاون والتنسيق للعمل بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة والتعاون الدولي في المجال الصحي.واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي ستُعرض على الاجتماع القادم للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة المقرر عقده غداً السبت الموافق 22 أكتوبر 2022م.// انتهى //15:21ت م0040