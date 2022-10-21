الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساختتم صندوق التنمية الزراعية مشاركته في المنتدى والمعرض الزراعي السعودي لعام 2022 الذي أقيم تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، واستمر على مدى أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال المدة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 جهة محلية وعالمية متخصصة في الزراعة والتقنيات الخاصة بالقطاع الزراعي.وتمثلت مشاركة الصندوق من خلال جناح تعريفي لاستقبال الجمهور والزوار، للتعريف بدور الصندوق في دعم وتمويل مختلف أنشطة القطاعات الزراعية، حيث استقبل الصندوق خلال أيام المعرض العديد من المزارعين والمستثمرين والمهتمين فيما يتعلق بتمويل المشاريع الزراعية، حيث كانت أغلب الاستفسارات حول مشاريع البيوت المحمية ومشاريع الدواجن والاستزراع المائي، وتمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، إضافة إلى دور الصندوق في دعم استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، كما أسهم الجناح في التعريف بتمويل مصانع المنتجات الزراعية التحويلية ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، حيث شارك في الجناح عدد من المتخصصين للإجابة على استفسارات الجمهور فيما يتعلق بالمنتجات الائتمانية أو الخدمات التي يقدمها الصندوق.وصاحَبَ المعرضَ لهذا العام مؤتمرٌ شارك فيه نخبة من المتخصصين في القطاع الزراعي، حيث تضمنت مشاركة الصندوق في جلسة بعنوان "تأمين الاحتياجات الغذائية المتنوعة للمملكة في مختلف القطاعات"، حيث سلّطت الضوء على دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية، ومبادرة استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.// انتهى //15:21ت م0041