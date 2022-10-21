سكاكا 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واستنفذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، ممثلة في الكلية التقنية للبنات بالتعاون مع مجلس شباب الجوف، الأحد المقبل، مبادرة تنمية القدرات البشرية في مجال الإعلام الرقمي.يأتي ذلك ضمن مبادرات تطوير منظومة العمل الإعلامي بالجوف، بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.وتتضمن المبادرة إقامة برنامج تدريبي بعنوان "التصميم الجرافيكي من البداية حتى الاحتراف" ويستمر لمدة شهر، تقدمه مدربات متخصصات من الكلية التقنية، ويستهدف العاملين في مجال الإعلام الرقمي.ويهدف البرنامج التدريبي لتأهيل 100 من الكوادر الوطنية الشابة في مجال التصميم والإعلام في المنطقة، وتشجيع الإبداع والابتكار في التصميم وإيجاد بيئة تنافسية، ودعم العاملين في الإعلام الرقمي لتعلّم التصميم الجرافيكي.// انتهى //15:59ت م0042