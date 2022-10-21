واغادوغو 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسأعلنت بوركينا فاسو حملة استثنائية لتجنيد 3000 عسكري لتعزيز صفوف جيشها في قتال الميليشيات المسلحة الذين ينفذون هجمات دامية منذ سبع سنوات.وأفادت وزارة الدفاع البوركينية في بيان اليوم أنه تم إبلاغ سكان المدن والقرى بأنه تجنيد استثنائي لـ3000 جندي لصالح القوات المسلحة الوطنية، مشيرة إلى أن هذا التجنيد سيتم في جميع أنحاء البلاد .ويأتي إعلان الحملة بعد نحو أسبوعين من الانقلاب الذي قاده الكابتن إبراهيم تراوري في 30 سبتمبر والذي يتمثل هدفه المعلن في تعزيز مكافحة الإرهابيين المسلحين .// انتهى //17:04ت م0045