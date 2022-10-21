الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واستوَّج نادي الصقور السعودي اليوم الفائزين في فئة (جير شاهين فرخ) ضمن سباق الملواح (300 متر) الذي ينظمه النادي بمقره بمَلهم شمال مدينة الرياض حتى 12 نوفمبر المقبل، بجوائز إجمالية تبلغ 756 ألف ريال.وحصل الصقار ناصر مقحم القحطاني على المركز الأول، وجاء بدر بن فهد الشمري في المركز الثاني، وحلَّ صالح محيسن المطيري في المركز الثالث، وحميد بن محمد البرغش المنصوري في المركز الرابع، وأرميزان بن عبدالله الدوسري في المركز الخامس.ويتواصل غداً السباق من خلال فئة (جير بيور فرخ)، حيث ينظَّم سباق الملواح يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع، بواقع شوط في اليوم.وخَصَّصَ نادي الصقور السعودي جوائزَ قيمةً لكل شوط، توزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.وتُشارك في السباق ست فئات للصقور (فرخ – قرناس) وهي: حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير وحر فرخ.ويهدف نادي الصقور السعودي من هذا السباق إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتهم.ووضعَ النادي شروطاً وأحكاماً معينة لهذا السباق، أبرزها: أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، وألَّا يتعدى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 100 صقر، ولا يقل عن عشرة صقور.// انتهى //18:16ت م0053