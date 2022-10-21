جيزان 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسانطلقت منافسات دوري منطقة جازان لكرة اليد للدرجة الثانية ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، المقامة بالصالة المغطاة بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.وأقيمت أمس أول مباراة جمعت فريق التهامي مع نظيره الأمجاد، وأسفرت عن فوز نادي التهامي ٣٥ مقابل ٢١ هدفا.يذكر أنه يشارك في دوري جازان لكرة اليد للدرجة الثانية ثلاثة أندية هي الأمجاد، والوطن، والتهامي.// انتهى //18:17ت م0054