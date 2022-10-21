الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسكرّم اتحاد رواد الأعمال العرب، رئيسَ الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان بعد منحه جائزة التميز الرياضي 2022، وذلك تقديراً للدور البارز في مجال نشر وتطوير رياضة المبارزة في المملكة والعالم العربي والآسيوي.وتسلم الصبان الجائزة -التي تقام في نسختها السادسة- خلال الحفل الذي أقيم في القاهرة.وكان اتحاد رواد الأعمال العرب قد كرّم 100 شخصية عربية من رموز المجتمع والوزراء والإعلاميين والكتّاب الملهمين.وسبق للاتحاد السعودي للمبارزة أن حصل على جائزة التطوير الرياضي من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اللجنة الأولمبية السعودية عام 2019.الجدير بالذكر أن الصبان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمبارزة.// انتهى //19:01ت م0058