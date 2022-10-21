دومة الجندل 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسأطلقت جامعة الجوف ممثلة بكلية الهندسة مبادرة ترسيم وتحديد سوق دومة الجندل التاريخي بمشاركة أعضاء من هيئة التدريس وطلاب الكلية.وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور ماجد الزارع أن المبادرة تأتي ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة الجوف وهيئة التراث لتعزيز الهوية التراثية لمنطقة الجوف وفي إطار المسؤولية المجتمعية التي تقدمها الجامعة، مشيراً إلى أن المشروع سيستخدم أجهزة ذات دقة عالية، وذلك حرصًا على تحديد موقع السوق التاريخي الذي يقع بجوار قلعة مارد التاريخية، ومسجد عمر بن الخطاب في الحي الأثري بدومة الجندل.// انتهى //19:03ت م0060