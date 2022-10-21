لندن 25 ربيع الاول 1444 الموافق 21 اكتوبر 2022 واسشاركت شركة مطارات جدة في فعاليات مؤتمر المطارات 2022م الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن في المدة من 19 إلى 20 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة النقل الجوي.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبد العزيز أبو عباة أن المشاركة في هذا المؤتمر تهدف إلى التعرف على أحدث الممارسات التشغيلية لإدارة المطارات العالمية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات مع الشركات العالمية المتخصصة، وعرض خطط مطارات جدة المتعلقة ببناء وتطوير وتحسين الخدمات في مطار الملك عبد العزيز الدولي.وأشار إلى أن المؤتمر يعد فرصة للالتقاء بكبار الرؤساء التنفيذيين للمطارات وشركات النقل الجوي، وبحث سبل التعاون معهم، انطلاقا من حرص مطارات جدة على تحقيق التطور والتقدم ومد جسور التعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في النقل الجوي، سعياً إلى تحقيق المستهدفات المناطة بمطارات جدة ضمن الرؤية المباركة للمملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إذ يرتكز مطار الملك عبد العزيز الدولي على قيم المملكة ومبادئها الاجتماعية التي تظهر في الترحيب بالجميع بمختلف الثقافات في ظل توفير بيئة خدمات راقية آمنة إيجابية جذابة، حيث يعد المطار واجهة مشرفة لزوار المملكة العربية السعودية وتعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين والاستثمارات المبذولة والجهود التي بُذلت في هذا المرفق الحيوي المهم الذي يعدّ من أهم المراكز المحورية العالمية من خلال ارتباطه بشبكة المطارات الدولية وأنه أحد مرتكزات الإستراتيجية في خطة الإيرادات غيرالنفطية لرؤية المملكة 2030م.وبيّن الرئيس التنفيذي لمطارات جدة أن الشركة تسعى في الوقت الحالي إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الملك عبد العزيز الدولي من خلال استكمال الصالات المزمع إنشاؤها بعد اعتماد المخطط العام لاستكمال الصالة 2 والصالة 3 لتحقيق جميع المستهدفات المناطة بالمطار من حيث أعداد المسافرين العابرين ( الترانزيت ) وتحقيق المستهدفات لجميع القادمين من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين الذين يشكلون 30% من العابرين، مشيراً إلى أن ركاب "الترانزيت" أيضاً يمثلون من 25 % إلى 30%، في حين يمثل المسافرون العاديون 40% من أصل 114 مليون مسافر مستهدف عبر مطار الملك عبدالعزيز عام 2030م.تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر المطارات السنوي 2022 يناقش في دورته الحالية كيفية إدارة المطارات في ظل التحديات الحالية بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم والاستفادة من أحدث الابتكارات ودفع التميز التشغيلي، ويشارك فيها متحدثون من جميع أنحاء العالم بهدف الوصول إلى تطوير إستراتيجيتهم المستقبلية، إضافة إلى مشاركة دروسهم المستفادة من التجارب السابقة.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر -الذي يستمر يومين- ندوات تفاعلية ومتعمقة عبر الإنترنت وجلسات نقاش ودراسة حالات مبتكرة، وسيضم كبار صانعي القرار في جميع جوانب المطار.//انتهى//19:07ت م0062