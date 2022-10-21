الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واستعود صباح غدٍ، منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" الـ(15)، التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال المدة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة 12 ناديًا، وذلك بإقامة لقاءات الدور نصف النهائي من البطولة، ومباريات تحديد المراكز.وستنطلق مواجهات الدور نصف النهائي عند السادسة مساءً، حيث يلعب فريق ماغديبورغ الألماني مع فريق الأهلي المصري في اللقاء الأول، فيما يواجه فريق كيلسي البولندي منافسه برشلونة الإسباني عند الساعة الـ8:30 مساءً في اللقاء الثاني لتحديد طرفي المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.وضمن مباريات تحديد المراكز من الـ 5 إلى 8، يواجه فريق الخليج السعودي نظيره بنفيكا البرتغالي عند الـ1:30 ظهرًا، ويلعب تاوباتي البرازيلي مع فريق الترجي التونسي عند الـ 3:30 عصرًا، وسيلعب بعدها الفائزان من هاتين المواجهتين مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، بينما سيتقابل الخاسران على المركزين السابع والثامن.وفي لقاءات تحديد المراكز من الـ 9 إلى 12، يلتقي "المستضيف" فريق مضر بفريق سيدني الأسترالي عند الـ9:30 صباحًا، فيما يواجه الكويت الكويتي فريق مينيستروس المكسيكي عند الـ11:30 ظهرًا، وسيتقابل الفائزان في اليوم الأخير لتحديد المركزين التاسع والعاشر، ويلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.من جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي للعبة الدكتور حسن مصطفى في تصريح صحفي أن هذه النسخة الـ15 التي تقام في الدمام هي الأفضل تاريخيًّا من حيث الحضور الجماهيري مقارنةً بالنسخ السابقة، حيث بلغ عدد الحضور خلال الدور التمهيدي فقط 16 ألف متفرج على مدى الأيام الثلاثة الأولى للبطولة.يذكر أن البطولة يشارك في إدارتها تحكيمياً 16 حكمًا سعوديًّا في جميع مباريات البطولة كحكام طاولة، وهم: علي السقوفي، ومحمد الصقر، وحسين الكعيبي، ومحمد ملائكة، ومحمد الخويلدي، وعلي الصادق، ومحمد الخضيمي، وتيسير الخضيمي، وزكريا أبوعبيد، ونادر السويكت، وتركي التركي، وجاسم الحمود، وفيصل الدريويش، ومشاري الحويل، وحسين المختار، وماجد المالكي.وتضم لجنة الإحصاء خمسة من الشباب السعودي وهم: حسين الخضراوي، ومحمد اليوسف، وحسين عجاج، وخالد البريدي، ومصطفى شوكان، إضافة إلى فريق من كرواتيا مكون من إيفان فيليتيك، وبوجان ليتك، ومارين كاسيك، وتوميسلاف ديريك، وتعمل هذه اللجنة على إحصاء جميع الأمور الفنية الإيجابية والسلبية، مثل تسجيل الأهداف والصناعة والأخطاء والعقوبات التي يتحصل عليها اللاعبون، إضافة إلى برنامج خاص يحسب عدد الدقائق التي يشارك فيها كل لاعب في المباراة.وشهد عدد من المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية خلال أيام البطولة وجود ركن خاص داخل المجمعات بهدف تعريف الزوار والمتسوقين بلعبة كرة اليد مع فعالية خاصة باللعبة، وتشهد هذه الأركان إقبالاً كبيرًا.وجذبت الفعاليات المصاحبة للبطولة التي تقام في قرية الجماهير في الفناء الخارجي لصالة وزارة الرياضة بالدمام أعدادًا كبيرة من الجماهير التي تتوافد بشكل كبير لحضور المباريات، وشملت الفعاليات ألعابًا ترفيهية وغنائية ومسابقات تتعلق برياضة كرة اليد، إضافة إلى عربات الطعام والمقاهي المتنقلة، كما تتوفر في القرية شاشة عملاقة تسمح للجماهير بمتابعة المباريات على الهواء مباشرةً في الهواء الطلق.من جانبها أقامت اللجنة المنظمة للبطولة مساء أمس الخميس حفل عشاء للوفود المشاركة، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، والأستاذ فاضل بن علي النمر رئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد، ورؤساء الوفود، وجرى خلال الحفل تبادل الدروع والهدايا التذكارية.// انتهى //19:35ت م0064