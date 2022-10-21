الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واس‎افتتح المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم معرض "رحلة إرث"، وذلك في البيت الطيني بمقر المعهد في حي الفوطة بمدينة الرياض.‎ويهدف المعرض لاستعراض برامج التلمذة في الحِرف اليدوية السعودية، التي تتكون من ثلاثة مستويات أساسية، تنقل المتدرب من مستوى المتتلمذ المبتدئ إلى المستوى المتوسط ثم المستوى المتقدم.‎يُذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يسعى إلى إبراز الهوية الوطنية السعودية من خلال إثراء الفنون التقليدية السعودية وريادتها محلياً وعالمياً، كما يعمل المعهد على تعزيز ثقافة المملكة عبر تطوير القدرات الوطنية في مجالات الفنون التقليدية ونشر التاريخ الفني ورفع الوعي بالفنون التقليدية، إضافة إلى دعم وتمكين الممارسين والمواهب المهتمة بالفنون التقليدية وتقديرهم.كما يطرح المعهد فرصة التسجيل في برامج التلمذة لعام 2023 م، التي ستكون في المستوى الأول لبرنامج تلمذة البناء التقليدي بالطين، والمستوى الأول لبرنامج تلمذة النسيج التقليدي (السدو)، والمستوى الأول لبرنامج تلمذة تطريز البشوت.// انتهى //19:46ت م0066