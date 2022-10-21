الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واستُوج محمد آل نصفان لاعب إسكواش نادي الصفا بلقب بطولة المملكة التصنيفية تحت 19 عاما للإسكواش التي أقيمت على ملاعب نادي الصفا بالدمام خلال المدة من 20 إلى21 أكتوبر، بمشاركة 26 لاعبا وينظمها الاتحاد السعودي للإسكواش .وسلّم المستشارُ الفني لاتحاد الإسكواش سامر الخطيب اللاعبَ كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، واللاعب ياسر آل عباس الميدالية الفضية ومكافأة مالية بعد أن حل في المرتبة الثانية، فيما جاء اللاعب سالم المولد ثالثاً وتسلّم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وحلّ اللاعب محمد العواد رابعاً وتسلّم هو الآخر الميدالية البرونزية ومكافأة مالية.// انتهى //19:46ت م0067