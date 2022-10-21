طوكيو 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في طوكيو اليوم بالرئيس التنفيذي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الدكتور تاناكا أكيهيكو، لمناقشة آخر مستجدات التعاون بين الطرفين.وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة "التعاون من أجل الازدهار"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال التنموي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير أحدث الأدوات والوسائل للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة من الدعم التنموي.وشمل اللقاء جولة تعريفية لوفد الصندوق في مقر وكالة جايكا ومركزها التدريبي، حيث التقى خلالها أعضاء الوفد بمسؤولي الوكالة، وتعرفوا على آلية العمل المتّبعة، كما قُدِّم عرض موجز لأهم أعمال الوكالة العالمية.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية خلال الزيارة أن مبادرة التعاون من أجل الازدهار مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ستبدأ الشهر القادم من خلال برنامج تبادل الموظفين الذي يعدّ فرصة عظيمة للجهتين لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات الموجودة في المجال التنموي.يذكر أن اللقاء يأتي تعزيزاً للعلاقات بين الطرفين، وتفعيلاً لمذكرة التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.// انتهى //19:47ت م0068