حائل 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم انطلاق فعالية نادي الطيران السعودي "رحلات FIy-In" التي يقيمها في مطار حائل الدولي، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، والمدير العام للمطارات الشمالية المدير العام لمطار حائل الدولي خالد بن يحيي السيف، والمدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي فارس محمد منير.وتهدف هذه الرحلات -التي يشارك بها مجموعة من أعضاء نادي الطيران السعودي وملاك الطائرات الخفيفة والرياضية ومنسوبو التدريب التقني والمهني بالمنطقة- إلى التعريف بأنشطة الطيران العام وثقافته، وتشجيع السياحة، والتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية وتثقيف الزوار بمجال الطيران.واطلع سمو نائب أمير منطقة حائل في الموقع على الطائرات المشاركة, مستمعاً إلى شرحٍ مفصلٍ من طياري وأعضاء النادي المشاركين في الفعالية عن مميزات كل طائرة والمهام التي تقوم بها، وشاهد سموه الفعاليات المقدمة من نادي الطيران السعودي والمقامة على أرض مطار حائل الدولي، كما شارك سموه في رحلة جوية قصيرة في سماء مدينة حائل.يُذكر أن طائرات رحلات "FIy-In" تنطلق من مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة إلى وجهاتها حسب الجدول الزمني، حيث تستغرق مدة الزيارة لكل مدينة من يوم إلى يومين خلال عطلة نهاية الأسبوع.// انتهى //19:48ت م0069