الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسيلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية غداً مع نظيره البحريني في أولى مبارياته الودية بمعسكره الحالي في مملكة البحرين، الذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الفني الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في إمارة دبي من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل وبطولة نيوم الدولية التي ستقام من 9 إلى 14 نوفمبر المقبل.وكان (أخضر الشاطئية) قد دشّن اليوم معسكره الحالي بمملكة البحرين، وذلك بإجراء أول تدريباته على الملعب الترابي التابع للاتحاد البحريني لكرة القدم بقيادة مساعد المدرب (البرازيلي) تياغو سوزا، الذي بدأ التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين، تلاها إجراء تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية باستخدام الكرة، انتهج خلالها الخطة التي سيلعب بها المباراة الودية، قبل أن تُختَتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب خالد وهيب الذي فضّل الجهاز الفني إراحته بناءً على توصية الجهاز الطبي.يذكر أن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022 - التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer - أسفرت عن وجود (أخضر الشاطئية) في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل وإسبانيا.// انتهى //19:49ت م0070