اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الجمعة 1444/3/25 هـ الموافق 2022/10/21 م واس
الرباط 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واس
أَغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعاً بنسبة 1.01%، مسجلاً 10.954,52 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.28% ليستقر عند 878,62 نقطة، وتراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.64% مسجلاً 817,15 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 64,32 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 570,52 مليار درهم مغربي.
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