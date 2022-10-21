الرباط 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسأَغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعاً بنسبة 1.01%، مسجلاً 10.954,52 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.28% ليستقر عند 878,62 نقطة، وتراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.64% مسجلاً 817,15 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 64,32 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 570,52 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:17ت م0071