الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساختتمت اليوم دورة مدربي كرة الصالات للمستوى الثاني التي أقيمت في نادي النصر خلال المدة من 15-21 أكتوبر الجاري، بمشاركة 14 مدربًا.واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية بمشاركة المحاضر المعتمد من الاتحاد الآسيوي مبارك الشهراني، حيث تضمَّن الجانب النظري محاضرات في عملية التدريب، وطرق التدريب وحالات اللعب، وأسلوب اللعب، والتواصل الفعال، في المقابل تضمَّن الجانب العملي تدريبات في أساليب التدريب على الدوران، والجوانب التكتيكية الفردية والجماعية.وقدم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكرَه الجزيل لإدارة نادي النصر على إسهامها في إقامة الدورة، وتقديم جميع التسهيلات التي أسهمت في إنجاحها.// انتهى //20:36ت م0073