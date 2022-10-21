بريدة 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساختتمت جمعية أبناء لرعاية الأيتام ببريدة أمس، برنامج تمهير.واختتم البرنامج بحفل معد، أوضح خلاله أهمية ودور البرنامج الذي يعنى بتطوير الأيتام في مجالات مختلفة من خلال البرامج التدريبية، على عدة دورات كأساسيات الحاسب والإدارة المكتبية والسكرتارية، إضافة إلى دورة الخبرة المالية، ودورة الموارد البشرية، والتسويق الإلكتروني.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد السعيد، أن الجمعية تحظى بدعم الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم الذي يحث دائماً على الاهتمام بالأيتام ومراعاة احتياجاتهم ودعم مواهبهم بما يعود عليهم بالفائد.// انتهى //21:03ت م0074