الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساختتم المنتخب السعودي اليوم استعداداته لمواجهة منتخب مقدونيا وديًا يوم غدٍ على إستاد مدينة زايد الرياضية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها تمرين الكرات الثابتة، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.وعلى صعيد متصل، شارك اللاعب سامي النجعي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لحارس المرمى فواز القرني عن تعرضه لإصابة في الركبة.// انتهى //21:10ت م0075