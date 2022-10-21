الرباط 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسشهدت العاصمة المغربية تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة الليبي المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.جاء إعلان ذلك الاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، عقب لقائهما بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.وجرى - خلال هذا اللقاء- التأكيد على العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب وقت ممكن، واستئناف الحوار من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة، وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين.// انتهى //21:13ت م0076