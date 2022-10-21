الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساختتمت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الاجتماع الدوري الثاني لحكام دوري روشن للمحترفين، الذي انطلق في مدينة أبها الثلاثاء الماضي بمشاركة 48 حكمًا من دوري روشن للمحترفين، بوجود حكمين يمنيين و6 حكام ليبيريين.وشهد الاجتماع الدوري تنفيذ البرامج بشقيها النظري والعملي، حيث أُقيم الجانب النظري خلال الفترة الصباحية التي شهدت محاضرات في قانون كرة القدم، إلى جانب مراجعة الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولات الماضية؛ قدَّمها كلٌّ من رئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل نافارو، ومدير دائرة التحكيم الأوزبكي فرهاد عبدالله، وأخصائي تحليل الأداء الإسباني خوسيه سانشيز.في المقابل شهدت الفترة المسائية تطبيقات ميدانية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتمارين لياقية، بإشراف الأسترالي هاكان أناز، ومدرب اللياقة الأرجنتيني أليخو بيريز.// انتهى //21:31ت م0078