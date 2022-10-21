جيزان 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واستشاركُ جامعةُ جازان في فعاليات معرض التعليم الدولي المقام في مركز إكسبو الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وتستقبل الزوار من الطلبة الدوليين الراغبين بالدراسة في الجامعات السعودية، وتأتي مشاركة الجامعة ضمن جناح وزارة التعليم في المعرض تحت عنوان "ادرس في السعودية".وأوضحَ عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور يحيى فقيهي أن جناح الجامعة - ومنذ افتتاح المعرض- استقبلَ المئات من الطلبة الدوليين الذين جرى تعريفهم وتزويدهم ببرامج المنح الدراسية، وأهم المميزات الممنوحة للطلبة الدوليين في الجامعة، وأبرز التخصصات المتاحة، وآلية القبول بالجامعة من خلال منصة الوزارة "ادرس في السعودية"وأشار. فقيهي إلى أن جامعة جازان تعدُّ من الجامعات المميزة في استقطاب الطلبة الدوليين، مضيفاً أن استقطاب الطلبة للدراسة في الجامعة يعدُّ من مؤشرات جودة العملية التعليمية، ورفع مستوى تصنيفها محلياً وعالمياً.// انتهى//22:21ت م0083