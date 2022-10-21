الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسبرعاية من سمو وزير الخارجية، وحضور وتشريف معالي مساعد الوزير للشؤون التنفيذية، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أطلقت وزارة الخارجية معرض "اليوم التوعوي لكفاءة الإنفاق" لمنسوبي الوزارة الذي يتناول المفاهيم الأساسية لكفاءة الإنفاق ويستعرض وضع الوزارة الحالي ببرنامج ركائز الاستدامة المالية ومبادرات الوزارة الموثقة والتي تحت إجراءات التوثيق في منصة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وجزء من مبادراتها المستقبلية الجاري العمل عليها، كما يستعرض المعرض مفاهيم تساعد بتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق، والموظفين والموظفات المساهمين برفع كفاءة الإنفاق بالوزارة.وصرّح معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري خلال كلمته، بتبني وزارة الخارجية ثقافة كفاءة الإنفاق وذلك بدعم من سمو وزير الخارجية، وتوجيهه بتشكيل لجنة لكفاءة الإنفاق لمناقشة الجوانب والأمور المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق، منوهاً بالجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنفاق من موظفي وموظفات الوزارة التي تُوجت بتحقيق تقدم بنسبة 56% مقارنة بالدورة السابقة من برنامج ركائز الاستدامة المالية.// انتهى //22:29ت م0084