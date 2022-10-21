القاهرة 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واساختتمت اليوم منافسات اليوم العاشر لبطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر حالياً، وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 1040 رامياً وراميةً من 88 دولة من مختلف دول العالم.وتمكَّن المنتخب الصيني من تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات ١٠ أمتار بندقية ضغط هواء فرق مختلط ناشئين، فيما فاز منتخب صربيا بالفضية، وتقاسم منتخبا الهند والصين الميداليةَ البرونزية.وفي منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هواء ناشئين، حصد المنتخب الصيني الميدالية الذهبية، وفاز منتخب الهند بالميداليتين الفضية والبرونزية.كما فاز المنتخب الصيني بذهبية منافسات 50 متراً بندقية 3 أوضاع للرمي فردي سيدات، فيما كانت الميدالية الفضية والبرونزية من نصيب المنتخب النرويجي.// انتهى //22:55ت م0086