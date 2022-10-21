انجامينا 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج، محمد صالح النظيف، لإيضاح حيثيات الاشتباكات المؤسفة التي حصلت مؤخراً بين قوات الأمن والمتظاهرين في تشاد.وأعرب السفير الشهري عن تمنياته لجمهورية تشاد بدوام الأمن والاستقرار.// انتهى //22:55ت م0087