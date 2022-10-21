الرياض 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واستنطلقُ غداً ولمدة يومين فعالياتُ بطولة "دبي برو" لبناء الأجسام، التي تستضيفها دبي، والمؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين، بمشاركة أكثر من 600 رياضي من المحترفين والهواة في مركز دبي التجاري العالمي.وتتضمَّن البطولة 6 فئات للمحترفين والهوا، هي: فئة الفيزيك - رجال هواة، وفئة كلاسيك فيزيك - رجال هواة، وفئة كمال الأجسام هواة، وفئة الفيزيك - رجال محترفين، وفئة كلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وفئة كمال الأجسام محترفين.وكشفت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل البطولة، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية علي عمر، ومدير إدارة الاتصال خالد العور، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عادل العلي.وحضرَ المؤتمر الكويتي أحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام "مستر أولمبيا للمحترفين" لعامي 2016 و2017م، والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية،أشهرها؛ بطولة أرنولد كلاسيك، وبطولة نيويورك برو، إضافة إلى أكثر من 100 متنافس من المشاركين في البطولة، حيث تم تقديم أبرز المشاركين من الأبطال، وأجريت عملية التسجيل والأوزان للمنافسين.وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عادل العلي أهميةَ تنظيم هذه البطولة التي تحظى بإقبال من المشاركين، معرباً عن شكره لمجلس دبي الرياضي على دعمه البطولة التي تقام لأول مرة في دبي بمشاركة واسعة من أبطال بناء الأجسام من المحترفين والهواة.وقال: "تحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة؛ كونها تؤهل الرياضيين العرب لينافسوا في بطولة العالم لبناء الأجسام "مستر أولمبيا 2022"، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في ديسمبر المقبل، وإن البطولة ستكون بمثابة تصفيات للمشاركين، وسينال الفائز من فئة الهواة لقب "بطل الأبطال" ويحصل على بطاقة لاعب محترف للمشاركة في مستر أولمبيا، كما أن هذه البطولة هي الأولى في الشرق الأوسط التي يحصل الفائزون فيها على 9 بطاقات احتراف لفئة الهواة، حيث تؤهلهم هذه البطاقات ليصبحوا لاعبين محترفين، فيما يحصل المحترفون الفائزون على جوائز مالية".وأشار إلى أن البطولة ستديرها مجموعة من الحكام العالميين أبرزهم؛ رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.// انتهى //23:28ت م0089