نيويورك 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 748.97 نقطة، بما يعادل 2.47%, ليغلق عند 31082.56 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 244.88 نقطة أو 2.31%, ليغلق عند 10859.72 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 86.97 نقطة أو 2.37%, ليغلق عند 3752.75 نقطة.// انتهى //23:30ت م0090