حائل 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسانطلق اليوم "مزاد النواد" للإبل خلال المهرجان تنظمه هيئة تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية في مزاد الإبل بتربة حائل بنسخته الثانية، وذلك في إطار اهتمامها بالحفاظ على الموروث الشعبي ودعماً لهذه الثقافة كونها أساسا للتاريخ السعودي، وسط حضور كبير من الملاك والمنتجين للإبل تجاوز 1200 شخص.وشارك في المزاد أكثر من 32 متناً من نخبة الفرديات حيث يعرض بعضها لأول مرة للبيع وجديدة على الساحة، إضافة إلى بعض السلالات القوية، فيما يستكمل المزاد غداً في يومه الثاني بمشاركة 35 متناً من النخبة.// انتهى //23:30ت م0091