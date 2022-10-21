الأمم المتحدة 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسدعت الأمم المتحدة مجدداً المحتل لإنهاء الاعتقال عبر إطلاق سراح الأشخاص أو توجيه التهم إليهم عندما تتوفر الأسباب للقيام بذلك.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "إننا ندرك أن 30 معتقلاً من بينهم صلاح حموري، المحامي الفلسطيني، علّقوا مؤخراً الإضراب عن الطعام ".// انتهى //23:42ت م0092