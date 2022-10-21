باريس 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسحقق باريس سان جيرمان فوزاً ثميناً على مضيفه أجاكسيو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فرانسوا كوتي في افتتاح الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وسجل ثلاثية باريس كل من كيليان مبابي "هدفان" في الدقيقتين "24" و"82"، وليونيل ميسي في الدقيقة "79".وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 32 نقطة معززاً صدارته للدوري، بينما تجمد رصيد أجاكسيو عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.// انتهى //00:58ت م0002