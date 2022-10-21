الرياض26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، فعاليات موسم الرياض 2022 في منطقة "رياض فايبز"، بكرنفال دولي شهد أول عرض في الشرق الأوسط لأكثر من 3200 طائرة درون، وحفل غنائي عالمي، وألوان متعددة من الألعاب النارية، التي أضاءت سماء العاصمة الرياض في افتتاح الحدث الترفيهي، الذي تصدر الترند العالمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".وقال معالية في كلمته : "أتقدم بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد عرّاب الرؤية وقائدنا الملهم، على ما يحظى به قطاع الترفيه بشكل عام وموسم الرياض بشكل خاص من اهتمام وتخطيط ودعم، وفي النهاية أعلن افتتاح موسم الرياض في نسخته الثالثة "فوق الخيال"، أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض".وبعد ذلك بدأ حفل الموسم، الذي تسلم فيه آل الشيخ شعلة دورة الألعاب السعودية، بوصلة غنائية من الموروث الشعبي السعودي، إضافة إلى عدد من العروض المتجولة، وعرض سيرك دو سوليه العالمي، في أجواء من المتعة والحماس لفعاليات الموسم، الذي شهد حضور جماهيريغفير، ويعد الحدث الترفيهي الأكبر من نوعه على مستوى المملكة.وشمل حفل موسم الرياض 2022، عرضًا فنيًا للمناطق الخمس عشرة للموسم، كما ضم عروضًا تمهد لافتتاح المناطق الترفيهية، التييمثل مجموعها فعاليات موسم هذا العام.وتميز الحفل بعدد من الألعاب الحركية، ومجموعة من ألعاب الجمباز، وعروض الأسلاك العالية، والدراجات النارية، والنفث بالنار، والعمودالمتأرجح، وعرض بانكين، إضافة إلى القفز من خلال الحلقات، والاستعراض على أنغام موسيقى الأوركسترا العالمية.وتضم فعاليات موسم الرياض هذا العام مساحات ومناطق جديدة، تغمر الزوار بفعالياتها وتجاربها الحديثة، إذ تجمع بخياراتها المتنوعةمزيجًا من التفرد والعصرية، وسط غزارة ترفيهية جعلت من الرياض وجهة مفضلة، ومساحة محفزة لدى سكان المملكة وزوارها من أنحاءالعالم.يذكر أن مناطق الموسم تضم فعاليات وأحداثًا متنوعة، من حفلات غنائية، ومعارض محلية وعالمية، وعروض مسرحية، وبطولات WWE،وبطولات لكرة القدم، إضافة إلى مجموعة من التجارب التفاعلية من ثقافات عالمية متنوعة، وعدد من المطاعم والمقاهي، فضلًا عن مغامرات ركوب الغواصات، والتحليق بالتلفريك، والعيش في الجليد، وعدد من الأنشطة الترفيهية المتوافقة مع جميع الفئات العمرية لزوار موسم الرياض 2022.//انتهى//01:00ت م0003