الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستوج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية أمس في مضمار الدرعية الفائزين بشوط الاتحاد السعودي للفروسية في ثاني أيام جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز التي تأتي ضمن أولى الفعاليات الرياضية التي يحتضنها موسم الدرعية.ونال الفارس الألماني كريستيان أهلمان المركز الأول في الشوط بزمن 33.37 ثانية بجولة نظيفة دون أخطاء، وجاء الإيرلدني ألين بيرترام بالمركز الثاني بزمن 33.82 ثانية بجولة نظيفة دون أخطاء والنمسوي كونير ماكس ثالثًا بزمن 34.16 ثانية بجولة نظيفة دون أخطاء.وفاز في الشوط الخامس "شوط وزارة الرياضة"، الفارس السعودي عبدالله الشربتلي، محققا أفضل زمن قدره 62.10 ثانية، بجولة نظيفة بدون أخطاء، فيما حلّ ثانياً الفارس بدر الفرد بـ62.21 ثانية بدون أخطاء، وفي المركز الثالث سعد العجمي بزمن قدره 66.72 ثانية بجولة نظيفة وبدون أخطاء، تلاه الفارس وليد الغامدي بزمن 70.97 ثانية بدون أخطاء، وجاء خامساً الفارس كمال باحمدان بزمن قدره 71.05 ثانية بدون أخطاء.وتمكن الفارس خالد الهادي من تحقيق المركز الأول في الشوط السادس "شوط وزارة الرياضة" بزمن 35.30 ثانية بجولة نظيفة بدون أخطاء، وحلّ ثانياً الفارس عبدالله الشربتلي بزمن 35.93 ثانية بدون أخطاء، وفي الترتيب الثالث جاء الفارس سعد العجمي بزمن قدره 36.78 ثانية بجولة نظيفة بدون أخطاء، وفي المركز الرابع جاء الفارس ناصر البقمي بزمن 36.84 ثانية بدون أخطاء، فيما حلّ خامساً الفارس عبدالله أبا الخيل محققاً زمناً قدره 37.59 ثانية بجولة نظيفة بدون أخطاء.وضمن منافسات الشوط السابع "شوط سال"، ظفر الفارس البلجيكي عبدالقادر سعيد بالترتيب الأول بزمن 61.11 ثانية بجولة نظيفة بدون أخطاء، وحلّ ثانياً الفارس البرازيلي منصور يوري بـ61.69 ثانية، وفي المركز الثالث جاء الفارس التركي ديميرسوي ديرين بزمن قدره 62.01 ثانية، وفي المركز الرابع البلجيكي بروينسيلز نيلز محققاً 63.69 ثانية، وفي الترتيب الخامس جاء الفارس السويدي جونسون مالين بزمن قدره 66.16 ثانية، وجميعهم بدون أخطاء.// انتهى //01:06ت م0004