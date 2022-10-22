جدة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسوقّع معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب مصطفى سانو، ورئيس جامعة ابن خلدون بإسطنبول الدكتور عطاء الله أركان أمس، بمقر الجامعة بإسطنبول في جمهورية تركيا اتفاقية تعاون بين المؤسستين.وتسعى المؤسستين عبر هذه الاتفاقية إلى بناء شراكة إستراتيجية مركزة في مجال الدراسات والبحوث العلمية المشتركة للنوازل والقضايا المعاصرة، كما تهدف إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات، فضلاً عن تبادل المطبوعات والمنشورات.وأشاد معاليه بالتطورات الحثيثة والتغيرات النوعية التي تشهدها الجامعة، منوهاً بنوعية البرامج والتخصصات العلمية التي تقدمها، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون هذه الاتفاقية فرصة للاستفادة من الخبرات والقدرات العلمية للجامعة، تعزيزاً للتعاون العلمي والبحثي الوثيق بين المؤسستين في مختلف المجالات.من جهته، أكد رئيس الجامعة استعداد الكليات والمعاهد والمراكز العلمية للجامعة لتسخير إمكاناتها لهذه الاتفاقية، وتنفيذ بنودها، مشيداً بمكانة المجمع العلمية، والاحترام الذي يحظى به المجمع داخل الدول الأعضاء بالمنظمة وخارجها.// انتهى //02:39ت م0005