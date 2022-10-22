القاهرة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسينظم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اليوم مؤتمراَ قوميا ًحول " تأثير التغيرات المناخية على الجوانب البيئية والزراعية والاجتماعية فى الوطن العربى - المحددات والحلول "وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية .وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني، في بيان أن المؤتمر سيناقش عدة محاور منها تغير المناخ وآثاره على الأمن المائي والغذائي في المنطقة العربية وتأثيره على التنوع البيولوجي ومستقبل الغذاء العالمي فضلاً عن أثر التغيرات المناخية على المحميات الطبيعية وأنشطة الصيد والاستزراع السمكي من خلال رؤية استثمارية.وأشار السفير الني إلى أن المؤتمر يهدف إلى رصد أشكال الآثار السلبية للتغير المناخى على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري، بجانب تحديد استراتيجيات المكافحة وآليات السيطرة على الآثار السلبية للتغير المناخي مع التركيز على فرص الاستثمار، بالإضافة لوضع تصور حول الرؤى الاستثمارية والإبتكارية لمجلس الوحدة الاقتصادية فى مجابهة التغير المناخي على مستوى المنطقة العربية.// انتهى //03:30ت م0006