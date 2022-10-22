الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف والحدود الشمالية,كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة الكرمة والمدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-30 على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //05:09ت م0007