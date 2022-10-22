الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :إنفاذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين.. وصول مصابي الحادث الإرهابي في أحد فنادق مقديشو إلى المملكة لتلقي العلاجالمملكة تحصل على شهادة جينيس لأكبر عدد من الدرونز في حفل افتتاح موسم الرياضنائب أمير حائل يشهد انطلاق فعاليات نادي الطيران السعودي في مطار حائل الدوليوزير الطاقة يزورُ الهندَ ويلتقي عدداً من المسؤولين ورجال الأعمالإمام الحرم: اتّباع كتاب الله وسنّة نبيه جعل التاريخ يسجّل أعظم وأنجح وحدةإمام المسجد النبوي: من تفكر في عظمة الله ما عصاهفي حفل عالمي "فوق الخيال".. تركي آل الشيخ يطلق فعاليات موسم الرياض 2022وزير السياحة يتفقد السيّاح المصابين بمدينة العُلا ويطمئن على صحتهمموسم الرياض.. عروض عالمية وألعاب نارية في حفل الافتتاحالبرلمان العربي يطالب بالتدخل الفوري لوقف حصار الاحتلال الإسرائيلي لنابلسوزير خارجية جورجيا يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفينميليشيا الحوثي تطلق طائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي شرق المكلا بـحضرموتتعيين جورجيا ميلوني رئيسة للوزراء في إيطالياوذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( دعم القيادة.. ممكنات التفوق والريادة ) : الدعم والرعاية من لدن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلـمان بن عبدالـعزيز «حفظه الله» وصاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالـعزيز ولـي الـعهد رئيس مجلـس الـوزراء «حفظه الله» بالقطاعات الترفيهية والسياحية والثقافية بالمملكة، منحها كل مقومات الـريادة، وهو ما يلتقي مع مستهدفاترؤية المملكة 2030 وتفوق الدولة في كافة القطاعات.وأعتبرت أن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس موسم الـدرعية، فعالـيات موسم الـدرعية 2022 في نسخته الثانية، والذي يستمر حتى 22 فبراير 2023 م، وذلك في حفل أقيم بحي طريف، بحضور صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب. وما تضمنه حفل الافتتاح من إقامة العديد من العروض الحية إلى جانب الإعلان عن حزمة من المنافسات الـرياضية الـعالمية والـفعالـيات الترفيهية والثقافية المتنوعة، والـتي ستشهدها الدرعية التاريخية على مدار 4 أشهر.. وما نوه به سمو وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية في كلمة لـه خلال الحفل بدعم واهتمام خادم الحرمين الـشريفين وسمو ولـي الـعهد - حفظهما الله -، بالـفعالـيات الـعالمية الـتي تشهدها المملـكة، وأن هذا الدعم والاهتمام منحهم كل مقومات النجاح وممكناتورأت أن التفوق.. هـذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كدلالة أخرى على اهتمام القيادة الحكيمة بالموروث الـثقافي في المملـكة الـعربية الـسعودية وتعزيز مفاهيم وفق رؤية ومستهدفات 2030 .وأكدت على أن الـدرعية ومكانتها، كأحد أبرز مواقع الـتراث العالمي، والمسجلة في منظمة اليونسكو، أصبحت الـيوم وجهة عالمية، ومركزا لـلـتراث الـثقافي والـترفيهي والـسياحي بما تحتويه من إرث تاريخي، ويأتي تعدد البطولات الرياضية العالمية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي ستقام خلال موسم الدرعية 2022 ، ليلتقي مع هذه المكانة وما ينبثق من آفاقها بصورة تلتقي مع قيمة التاريخ وجودة الحاضر ومسارات المستقبل.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( واشنطن واستثمار الاحتجاجات ) : «رأيناك في التظاهرات، وإذا كررتها ثانية ستحلّ بك المشكلة، هذا هو أول وآخر تحذير»، هذه الرسالة وصلت للمتظاهرين الإيرانيين عبر أرقام مجهولة، في محاولة من النظام الإيراني لخنق الانتفاضة الشعبية الواسعة المطالبة برحيله.وأضافت : وفي خضم هذه الاحتجاجات الواسعة، هناك محاولات أميركية لمكافأة النظام على تمريره الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل، حيث أكد عرّاب هذه العلاقات، روبرت مالي، أن السياسة الأميركية تجاه إيران ليست سياسة تغيير النظام بتحريض من واشنطن.. وأن تشكيل الحكومة في إيران متروك للإيرانيين، وهنا يكمن اللغز، بأن الولايات المتحدة تسعى باستمرار إلى استثمار نظام ثيوقراطي يأبى الانخراط في أي عمل سياسي، سواء داخلياً أو خارجياً، وتعلم أنه نظام عقائدي لا يمكن إصلاحه، ووحشي لا يمكن للشعب الإيراني دون مساعدة خارجية الإطاحة به.وزادت : على الرغم من أن الولايات المتحدة ترى أن النظام الإيراني مريض بمرض ميؤوس منه، ولا يمكن علاجه، لأن ذلك سيعجل بوفاته، خصوصاً أن القواسم المشتركة بين إيران ومناطق نفوذها تتمثل في انعدام الأمن والفشل الاقتصادي، وهذا ما لا يتعارض مع السياسة الأميركية، رغم أن هذه الاستراتيجية خاسرة على المدى الطويل، فأولوية السياسة الأميركية تجاه النظام الإيراني لا تتعلق بالمصلحة الوطنية الإيرانية، لكنها تتعلق في الحفاظ على بث الروح في جسد هذا النظام القاتل، وعلى استمرار انقسام المجتمع الدولي حوله.وقالت أن التصريحات الأميركية لا تأتي من إيمان بقضية الشعب الإيراني، بل تأتي استثماراً للمصالح، هذا ما عمل عليه العرّاب، وقبله أوباما مع الحركة الخضراء عام 2009م، حينما قايض أوباما حرية الشعب الإيراني بمصالحه، وأضاع على الشعب الإيراني فرصة حقيقية في التغيير، لو نجحت لوفرت على الإيرانيين وعلى شعوب المنطقة كثيراً من الصراعات المكلفة بالأرواح والأرزاق.وختمت : وبكلام أدق، ما جاءت هذه التصريحات الأميركية إلاّ للتخفيف من وطأة الخسائر المتوقعة للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس المقبلة، والذي تسبب في كوارث أخلاقية وسياسية تعاني منها المنطقة لغاية اليوم، لا سيما أن قادته لن يتوانوا عن إبرام أي صفقة مع الملالي حتى ولو كانت على حساب الشعب الإيراني وشعوب المنطقة.// انتهى //06:29ت م0009