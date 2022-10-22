إسلام آباد 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم شطب مجموعة العمل المالي الدولية باكستان من قائمتها الرمادية بعد تنفيذ الأخيرة لشروط المجموعة فيما يتعلق بتعزيز الرقابة المالية على مكافحة تمويل الإرهاب.واهتمت باتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التقنية الرقمية ضمن مشروع الممر الاقتصادي المشترك.وتناولت موافقة بنك التنمية الآسيوي على إقراض باكستان 1.5 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة مخاطر التخلف عن السداد بعد الفيضانات المدمرة التي شلت الدولة التي تعاني بالفعل من أزمة مالية.وسلطت الضوء على تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية في جميع أنحاء باكستان للسيطرة على موجة الإرهاب الحالية التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.وتطرقت صحف السبت إلى تحذير البنك الدولي من زيادة تدهور الاقتصاد الأفغاني بعد تراجع الإنتاج المحلي 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وسقوط أكثر من خمسين قتيلاً خلال مظاهرات دامية في تشاد.// انتهى //07:01ت م0010