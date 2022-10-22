سيئول 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية 26906إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25 مليونا و271 ألفا و78 حالة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و974 وفاة .// انتهى //07:30ت م0011