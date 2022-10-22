القاهرة ٢٦ ربيع الأول 1444 هـ الموافق ٢٢ أكتوبر 2022 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد غدًا على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.وأنبأت عن الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تبدأ فعالياته غدًا في القاهرة برئاسة مصر، ومشاركة ١١ دولة عضوًا و٨ دول بصفة مراقبين.ورصدت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى استشهاد شاب فلسطيني وإصابة خمسة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة جنين ونابلس.ونقلت عن رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، قوله: إن الكتل السياسية اتفقت على طرح مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة وترك أمر الاختيار له.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن بدء حزب المحافظين البريطاني حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد خلفًا لليز تراس التى أعلنت استقالتها من رئاسة الوزراء.// انتهى //09:18ت م0012