غزة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واساستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المزارعين الفلسطينيين في الأراضي الزراعية شرق /خان يونس/ جنوب قطاع غزة، بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق منطقة خزاعة، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على المزارعين، ما اضطروا لمغادرتها، وإصابة بعضهم بحالات اختناق بالغاز.يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها.// انتهى //09:52ت م0013