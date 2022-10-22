الرباط 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها على تجديد المغرب وبلجيكا التأكيد على إرادتهما في إقامة شراكة استراتيجية، ترقى إلى مستوى إمكانيات البلدين، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.وتناقلت صحف الرباط إعلان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، أمس بالرباط، عن اتفاقهما على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية في الأسابيع القادمة.وتحدثت صحف السبت عن الخلافات التي شهدتها قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بين القادة المشاركين حول إجراءات مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.وتطرقت صحف المغرب إلى التكهنات التي بدأت تسود في بريطانيا بشأن الأسماء المرشحة لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.// انتهى //09:53ت م0014