السيح 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسحددت إدارة تعليم الخرج موعد تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين و البنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم بدءاً من يوم الأحد 5-4-1444هـ .وأكدت الإدارة على مديري المدارس ورياض الأطفال ، باعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.00 صباحاً ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.15 صباحاً .// انتهى //10:15ت م0015