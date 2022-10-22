الرباط 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسافتتحت بمدينة طنجة المغربية مساء أمس، فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي، بمشاركة فرق مسرحية في عدد من الجامعات العربية والأفريقية والأوروبية.وتهدف الدورة، التي تستمر 5 أيام إلى تقديم مجموعة من المسرحيات، وتعزيز نشر قيم المشاركة والتفاعل بين الثقافات، والتبادل بين الطلبة من مختلف الثقافات والحضارات، والتعرف على التجارب المسرحية للدول المشاركة.كما ستتخلل الدورة تنظيم ندوات حول حاضر ومستقبل أب الفنون، وأوراش للتكوين حول آليات الحوار والتعبير، وموائد مستديرة بهدف التعريف بطرق الإبداع في هذا الفن وأدوات التعبير به، من الكتابة إلى الإخراج والتشخيص، فضلاً عن تكريم مجموعة من الفنانين احتفاءً بمسيرتهم الفنية.// انتهى //10:17ت م0016