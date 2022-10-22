رياضي / انطلاق دوري المدارس غداً بمشاركة 57 مدرسة على مستوى منطقة المدينة المنورة
السبت 1444/3/26 هـ الموافق 2022/10/22 م واس
المدينة المنورة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واس
تنطلق غداً منافسات بطولة دوري المدارس لكرة القدم " المرحلة الثانوية " في 57 مدرسة على مستوى منطقة المدينة المنورة .
وستقام منافسات البطولة التي تنظمها إدارة تعليم المنطقة بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء "مجتمعي" وجمعية التميّز الرياضي ، على 4 ملاعب خلال المدة الصباحية حيث سحبت قرعة مباريات البطولة بحضور مشرفي ومنسقي اللجان العاملة في البطولة .
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11:16ت م
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