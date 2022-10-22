المدينة المنورة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستنطلق غداً منافسات بطولة دوري المدارس لكرة القدم " المرحلة الثانوية " في 57 مدرسة على مستوى منطقة المدينة المنورة .وستقام منافسات البطولة التي تنظمها إدارة تعليم المنطقة بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء "مجتمعي" وجمعية التميّز الرياضي ، على 4 ملاعب خلال المدة الصباحية حيث سحبت قرعة مباريات البطولة بحضور مشرفي ومنسقي اللجان العاملة في البطولة .// انتهى //11:16ت م0018