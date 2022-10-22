الخرطوم 26 ربيع الأول 1444ه الموافق 22 أكتوبر 2022 واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان السلطات السودانية أمس ،حالة الطوارئ بكل أنحاء إقليم النيل الأزرق ،على خلفية أحداث العنف التي يشهدها الإقليم ، وخلفت عدداً كبيراً من الضحايا ، ووجه القرار الأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال وزهق الأرواح.وأشارت الصحف إلى أن الخرطوم شهدت أمس اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة خلال مظاهرات دعت إليها لجان المقاومة في ذكرى 21 أكتوبر أمس.وأخبرت صحف السبت عن اختتام فعاليات الدورة الثانية عشرة للجنة المنافذ البرية السودانية المصرية المشتركة والتي امتدت ليومين حيث ناقشت سبل تطوير العمل بالمنافذ بين البلدين ومعالجة كافة المشاكل والصعوبات التي تعترض حركة المواطنين والبضائع بين البلدين الشقيقين.ونشرت مطالبة البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس منذ نحو 10 أيام.// انتهى //11:20ت م0019