عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة جازان
السبت 1444/3/26 هـ الموافق 2022/10/22 م واس
جيزان 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وضمد ، وصبيا ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
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11:21ت م
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