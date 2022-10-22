حائل 26 ربيع الأول 1444هـ الموافق 22 أكتوبر 2022م واسشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل ممثلا بإدارة الثروة الحيوانية في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في مزاد تربة حائل للإبل .وتمثلت المشاركة في توفير مقر إرشادي توعوي بمقر المهرجان ، وكادر طبي مكون من ٩ أطباء و ٥ عيادات بيطرية متنقلة مع توفير عيادات بيطرية متنقلة وعمل جولات ميدانية على شبوك الإبل وتقديم العلاجات اللازمة للحالات المرضية .// انتهى //12:05ت م0021