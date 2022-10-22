بيش 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسوقّعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة بيش ، عقدًا استثماريًا لتطوير مطلّ جبل الفطيحة المطل على وادي بيش ، وذلك ضمن إستراتيجية ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم وتعزيز جودة الحياة ، وتحقيق الاستدامة المالية لتطوير المواقع السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.وأوضح رئيس بلدية بيش المهندس رمزي بن هادي دغريري ، أنه تم تسليم الموقع للمستثمر للبدء بالعمل وإعداد المخططات والتصاميم للموقع حيث سيباشر المقاول العمل بعد اعتماد المخططات ، لافتًا إلى ما يمتاز به المطلّ من إمكانات وموقع متميز تجعله وجهة سياحية هامة بمحافظة بيش حيث سيتم العمل من خلال مشروع التطوير على توفير الخدمات التي تعزز موقعه السياحي .وبين أن توقيع العقد يأتي في إطار جهود بلدية بيش الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في التطوير، وتعزيز جهودها في إبراز مقومات محافظة بيش على الخارطة السياحية والترفيهية وتوفير المزيد من الخيارات الترفيهية للمتنزهين بما يواكب جودة الحياة ويحقق الاستدامة .// انتهى //12:06ت م0022