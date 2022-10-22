حائل ٢٦ ربيع الأول 1444 هـ الموافق ٢٢ أكتوبر 2022 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة حائل عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، غدً عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm.tvtc.gov.sa/registration.وأوضح المعهد أن القبول سيكون متاحاً على مدى خمسة أيام، في تخصصات دبلوم الحاسب الآلي والتبريد والتكييف و ميكانيكا السيارات ، داعياً المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني" بوابة قبولي ".// انتهى //12:06ت م0023